65 yaş üstüne Ankara, Eskişehir ve Erzincan'da yasak geldi! Ameliyatlar durdu

65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs salgını nedeniyle yasak getirilen illerin sayısı 17'ye çıktı. Son olarak Eskişehir, Ankara ve Gümüşhane'de 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi. Erzincan'da salgının yayılması nedeniyle ameliyatlar ertelendi.

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Koronavirüs salgınında vaka sayısı arttıkça yeni yasaklar gündeme geliyor. 65 yaş üstkü vatandaşlara kısıtlama getirilen illere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son 24 saat içinde Ankara, Eskişehir ve Erzincan'da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlamalar getirildi. Erzincan'da vaka sayısındaki patlama nedeniyle zorunlu olmayan tüm ameliyatlar İl Hıffızsıhha Kurulu'nca ertelendi.

İşte yasak gelen illerin listesi

Ankara, Eskişehir ve Erzincan'dan önce de Bartın, Batman, Bursa, Sivas, Malatya, Yalova, Kırıkkale, Bursa, Düzce, Kayseri, Siirt, Van, Manisa ve Kütahya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir dizi yasak getirilmişti.

Eskişehir'de 65 yaş üstüne yasaklar

Eskişehir İl Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınlarının düğün ve cenazeleri hariç düğünlere ve cenazelere katılmaları, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezleri, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları ve benzeri gibi kalabalık alanlara girmesi yasaklandı. Toplu taşıma araçlarını da 07.00 ile 09.00 ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında kullanmamaları istendi.

Erzincan'da durum vahim! Ameliyatlar ertelendi

Erzincan genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmaları yasaklandı. yasaklanmasına karar verildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Erzincan'da koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı çıktı.

Ankara'da da yasak getirildi

Ankara'da koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler gibi topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlandı. Ankara'daki açık hava düğünlerinin de iki saat ile sınırlandırılması ve yemek dağıtımının yasaklanması kararı alındı.