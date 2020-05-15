65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkış saatleri değiştirilsin önerisi

''İkiye de bölebilirler'': Bu hafta sonu sıcaklıklar 9 ile 13 derece arası mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İzmir pazar günü 39 derece olacak, İstanbul biraz daha insaflı 30 derece. Böyle bir durumda 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına izin verilecekse sabah 08.00 ile 11.00 arası olabilir ya da akşam 16.00 ile 20.00 saatleri arasına çekmek lazım. İkiye de bölebilirler.