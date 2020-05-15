65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkış saatleri değiştirilsin önerisi
Prof. Mikdat Kadıoğlu, bu pazar hava sıcaklıklığı artacağı için, 65 yaş üstü vatandaşların bu hafta sonu sokağa çıkış saatlerinin değiştirilmesini önerdi.
Koronavirüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü kişilere geçtiğimiz pazar günü saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkış izni verildi. 65 yaş üstü vatandaşlar, yaklaşık 40 gün sonra özgürlüğün tadını çıkardılar ancak bu pazar günü hava sıcaklıklarının artacak olması endişeleri de beraberinde getirdi.
''Ne yapacaklar güneşi mi engelleyecekler?'': Prof. Mikdat Kadıoğlu, bu pazar hava sıcaklıklığı artacağı için, 65 yaş üstü vatandaşların bu hafta sonu sokağa çıkış saatlerinin değiştirilmesini önerdi. Mikdat Kadıoğlu şunları söyledi: Güneşin en dik geldiği saatlerde 65 yaş üstünü dışarıya çıkarmamak Bilim Kurulu’nun aklına gelmemiş galiba. Tedbir alın diyorlar, ne yapacaklar güneşi mi engelleyecekler?
''İkiye de bölebilirler'': Bu hafta sonu sıcaklıklar 9 ile 13 derece arası mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İzmir pazar günü 39 derece olacak, İstanbul biraz daha insaflı 30 derece. Böyle bir durumda 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına izin verilecekse sabah 08.00 ile 11.00 arası olabilir ya da akşam 16.00 ile 20.00 saatleri arasına çekmek lazım. İkiye de bölebilirler.
''Güneş dik iken şapkasız çıkmasınlar'': Sokağa çıkma yasağı olmayan insanlar sıcaktan kaçmak için AVM gibi klimalı yerleri tercih etmemeliler, çok tehlikeli. Koronanın sevdiği yer orası. Güneş dik iken şapkasız çıkmasınlar. Ramazandayız, sıvı tüketemiyoruz. Böyle havalarda yavaş, sulu ve gölgeli bir yaşam biçimi önemlidir. Gölgeni görmüyorsan gölgeye kaç.