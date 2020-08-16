65 yaş üstü vatandaşlara 14 ilde sokağa çıkma yasağı geldi! İşte o şehirler

Koronavirüs vaka sayılarının yükselmeye başlamasıyla birlikte bir çok ien valilikleri 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlamalar getirmeye başladı. Bugün 2 ilde daha valilikler 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte düğün ve cenaze gibi topla organizasyonlar ile, AVM ve pazarlara girişlerine de sınırlama geldi. Hangi şehirde ne yasağı geldi. İşte gelen yasaklar ve yasak gelen şehirler...