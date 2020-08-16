65 yaş üstü vatandaşlara 14 ilde sokağa çıkma yasağı geldi! İşte o şehirler
Koronavirüs vaka sayısı artmaya başlayınca Valilikler üst üste 65 yaş üstü vatandaşlara yasak getirmeye başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte düğün ve cenaze gibi topla organizasyonlar ile, AVM ve pazarlara girişlerine de sınırlama geldi.
Koronavirüs vaka sayılarının yükselmeye başlamasıyla birlikte bir çok ien valilikleri 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlamalar getirmeye başladı. Bugün 2 ilde daha valilikler 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte düğün ve cenaze gibi topla organizasyonlar ile, AVM ve pazarlara girişlerine de sınırlama geldi. Hangi şehirde ne yasağı geldi. İşte gelen yasaklar ve yasak gelen şehirler...
MANİSA
Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.
SİVAS
Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.
KIRIKKALE
Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldığını bildirdi.