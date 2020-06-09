65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı kiçin karar anı! Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe’deki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı. Toplantıda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kaderi belli olacak...

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Kabine Toplantısı'nda başta 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların kontrollü olarak ay sonuna kadar sonlandırılması kararının alınması bekleniyor.

Suriye ve Libya’daki son gelişmelerle ilgili de Erdoğan’a brifing verilecek. Kabine toplantısı sonrası koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanması beklenen ekonomi paketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurması bekleniyor.