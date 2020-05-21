65 yaş üstü için seyahat izni! HES kodu kullanıma açıldı HES kodu nedir HES kodu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü için seyehat izni verildiğini duyururken, bundan sonra seyahat edecekler için "HES kodu" zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı. Son dakika bilgisine göre HES kodu 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden kullanıma açıldı. HES kodu nedir? HES Kodu nasıl alınır? İşte tüm ayrıntılar...

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Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede önemli mesafeler kaydedilirken, seyahat yasaklarında gevşemeye gidildi. Seyahatlerde yeni döneme giriliyor. Sağlık Bakanı Koca HES kodu uygulamasını açıkladı. HES kodu bugün kullanıma açıldı. Hayat Eve Sığar uygulaması ile ulaşılabilecek HES kodu seyahatlerde kullanılacak. Peki HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Koca ne dedi?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulama, uçağa binerken serbest giriş kartı olacak. Seyahat ederken risk taşımadığınızı göstermeniz istenecek. Uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz" dedi.

HES kodu ile seyahat dönemi

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre, seyahat ederken risk taşımadığı bilgisi istenecek. Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla gösterebilecek. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan kod ile seyahat edilebilecek.

HES Kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu İşlemleri bölümüne girdikten sonra HES Kodu oluştur butonuna tıkladığınızda kullanım süresini seçerek kod oluşturabilirsiniz.

HES kodu nedir?

HES Kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirlerarası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Covid19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama.

Öncelikle seyahatlerde kullanılacak olan uygulama ile vatandaşların, uygulama üzerinden alacakları kodları kullanarak, sağlık durumlarının kontrolü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre onay verilecek. Seyahati gerçekleştirilen kişinin seyahat sonrasında pozitif olduğunun tespit edilmesi durumunda ise yolculuk sırasında temas ettiği kişiler uyarılacak ve filyasyon uygulamasına başlanacak.

Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES Kodu alacak. Aldığı HES Kodunu bilet alırken ilgili seyahat firması ile paylaşacak. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların Covid19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak. Böylece tüm vatandaşların sağlık durumu korunabilecek. Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde işyerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

HES Kodu nasıl alınır?

Vatandaşlar dilerlerse telefonlarındaki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu oluşturabilecek. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek, hangi kodu hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

İkinci bir yol olarak ise kısa mesaj devreye giriyor. Vatandaşlar, HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023’e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek. Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

HES Kodunun Güvenliği

HES Kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde. TC Kimlik Numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca vatandaşlar HES Kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. HES Kodu yarından itibaren Hayat Eve Sığar uygulamasından alınabilecek.