65 yaş üstü emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan flaş maaş kararı geldi
ANAYASA Mahkemesi, çalışan sigortalının SGK'dan yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılmasını öngören kuralı iptal etti. SGK yeni uygulanacak kuralı duyurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, SGK'dan yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılmasını öngören kuralı iptal etmişti. SGK, Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararı üzerine yaşlılık aylığının bağlanmasına yönelik tereddütleri gidermek için iki sayfalık genelge yayımladı.
Yayımlanan kararla ilgili açıklamalarda bulunan Milliyet Yazarı Cem Kılıç, "Bu genelgeye göre emeklilik aylığı talebinde bulunan sigortalıların sadece çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra bu talepleri kabul edilecek. Yani yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü bir çalışanın işinden ayrılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
İşte SGK'nın, Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararı üzerine yayımladığı o genelge: 506 sayılı kanunun ilgili maddesinde yer alan, "Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttı" hükmü geçerli olup bu bent ile ilgili herhangi bir iptal kararı verilmemiştir.
Öte yandan, 5510 sayılı Kanun'un 106'nci maddesi ile 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 142 ve 143'üncü, ek 36'nci, geçici 20'nci, geçici 81'inci ve geçici 87'nci maddeleri hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, 5510 sayılı Kanun'un geçici maddeleri ile de 506 sayılı Kanun'un mülga 62'nci maddesine herhangi bir atıf yapılmamıştır.