65 ülke arasından birinci oldu! Antalya'da şifa ararken bu işe başladı: Fiyatı duyan inanamadı
ANTALYA'da yaşayan eski kaşıkçı ustası 86 yaşındaki Hasan Erdoğan, astım hastalığına şifa ararken meslek sahibi oldu.
Bademli Mahallesi’nde yaşayan Hasan Erdoğan, 40 yıl baba mesleği kaşıkçılıkla uğraştıktan sonra İstanbul’a gitti. Burada 22 yıl yapay çiçek imalatı yaparak ticaretle uğraşan 86 yaşındaki Erdoğan, astım hastası olunca tekrar köyüne döndü.
Tedavisi için Toros Dağları'nda ormanda dolaşan Erdoğan, bir oyuncaktan esinlenerek çam ağaçlarının altından desenli kozalakları toplayarak sepet yapmaya karar verdi.
Topladığı çam kozalaklarından farklı ürünler ortaya çıkaran Erdoğan, tabak altlığı, büyük ve küçük vazolar, büyük küçük sepet, şekerlik ve avize gibi birçok süs eşyası yapmaya başladı.
Erdoğan, bunun çok sabır gerektiren bir uğraş olduğunu dile getirerek, "Sanatı beğenen alır. Bu her insana ihtiyaç değil. İnsanlar beğendiği için alıyor. Yapımı oldukça zahmetli. Her insan bunu yapamaz" diye konuştu.