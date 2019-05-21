6,5 km'lik Hacı Abdullah Duvarı dünyanın en uzun yapıları arasında yapılış amacı ise çok ilginç

Dünyada bulunan bu yapıların başında ilk akla gelen ise Türk ve Moğol saldırından korunmak için Çinliler'in yaptığı ‘Çin Seddi’ ve İngiltere’de Roma imparatorluğu'nun kuzey sınırlarını savunmak için yaklaşık 2 bin yıl önce inşa ettiği Hadrian Duvarı.