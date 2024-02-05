60'a yakın yakınını kaybetti torun Burak Tuzcu: Hem okuyorum hem çalışıyorum

Babaanne Tuzcu, AA muhabirine, deprem anında torunu Burak'ın bağırarak yanına geldiğini ve kendisine sarıldığını söyledi. Burak'ı teselli etmeye çalıştığını anlatan Tuzcu, "Torunum, 'Annemlerin evi yerle bir olmuştur.' dedi. Ben de 'Öyle deme, öyle bir şey aklına gelmesin, annen baban herkes sağ' dedim." ifadesini kullandı.