60'a yakın yakınını kaybetti torun Burak Tuzcu: Hem okuyorum hem çalışıyorum
"Asrın felaketi" olarak nitelenen iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 60'ı aşkın yakınını kaybeden babaanne ve 2 torunu, derin acılarına rağmen yaralarını sarmaya çalışıyor.
Geçen yıl 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki Yeşilada Apartmanı'nda yaşayan Seher Tuzcu'nun oğlu Murat (46), gelini Menekşe (45), torunları Seher (23) ve Erkan Tuzcu (13) enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
Bu aileden geriye askerde olan Mustafa (25) ve deprem sırasında Seher Tuzcu'nun yanında kalan Burak Tuzcu (17) kaldı. Oğlu ve ailesinin yanı sıra depremde 60'tan fazla yakınını kaybeden babaanne Tuzcu, 2 torunuyla yaşadıkları büyük acılara rağmen yaşama tutunmaya çalışıyor.
Babaanne Tuzcu, AA muhabirine, deprem anında torunu Burak'ın bağırarak yanına geldiğini ve kendisine sarıldığını söyledi. Burak'ı teselli etmeye çalıştığını anlatan Tuzcu, "Torunum, 'Annemlerin evi yerle bir olmuştur.' dedi. Ben de 'Öyle deme, öyle bir şey aklına gelmesin, annen baban herkes sağ' dedim." ifadesini kullandı.
Kendi evinin de merdivenlerinin hasar gördüğünü, evden nasıl indiklerini bilmediğini dile getiren Tuzcu, oğlunun evinin yanına gittiklerinde, binanın yıkıldığını gördüklerini belirtti.