600 yıllık külliyedeki mezar taşlarını böyle kırdılar!

Memiş, "İshakpaşa Türbesi yanında mezar taşlarımız var. Bunlar tarihi mezar taşları. Aynı zamanda İnegöl'ün geçmişine dair önemli bilgileri bu mezar taşlarında okumamız mümkün. Daha önce bu tarihi mekanda görev yapmış olan kadısından subaşısına, camide imamlık yapmış efendilere kadar burada bulunmakta. Dolayısıyla bu mezarlıklar bizim için yaşayan tarih oluyor. Burada bulunan tarihi mekanların koruma altına alınmasını önemle rica ediyoruz" sözlerini ekledi.