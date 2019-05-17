600 yıldır kimse çözememişti! Dünyanın en gizemli kitabı Voynich El Yazması deşifre oldu

Dünyanın en gizemli kitabı olarak kabul edilen Voynich El Yazması deşifre edildi.1912 yılında Polonyalı kitap tüccarı Wilfrid M Voynich tarafından bulunan Voynich El Yazması'nın incelemeler sonrasında 15'inci yüzyıla ait olduğunu tespit etti. İşte yüzlerce yıl sonra çözülen gizemle ilgili detaylar...