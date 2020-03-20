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600 milyon dolarlık yeni anlaşma yapıldı

Pentagon, ABD Donanmasına Trident II D5 füzeleri tedarik etmek için Lockheed Martin ile 601.3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

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Pentagon'dan bugün yaptığı açıklamada, "Lockheed Martin, denizaltı tarafından başlatılan balistik füze (SLBM) Trident II D5 üretimi ve konuşlandırılan sistem desteği için 601.3 milyon dolar değerinde bir değişiklik sözleşmesi aldı." denildi.

Trident II D5 balistik füzesi üç aşamalı, atalet güdümlü balistik bir füzedir. Maksimum 7.360 kilometre menzili için bağımsız olarak hedeflenen birden fazla giriş gövdesi taşıyabilir.

Yapılan anlaşmaya göre Trident II D5 füzelerinin Eylül 2024'e kadar tamamlanması bekleniyor.

Denizaltıdan atılan balistik füzeler, (SLBM) Amerikan nükleer üçlemesinin (strategic nuclear deterrent) ayaklarından biri. SLBM envanteri, esnek harekat konseptlerine müsait ve beka kabiliyetinin yüksek olmasıyla beraber, toplam konuşlandırılmış Amerikan nükleer envanterinin yüzde 70’ini oluşturuyor.

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