600 bin TL bütçeyle alınabilecek en mantıklı ikinci el otomobiller
Otomobil fiyatlarındaki artış, alıcıları ikinci el pazara yönlendirdi. İşte 600 bin TL bütçe ile bile alabileceğiniz piyasası en iyi olan otomobiller...
Otomobil fiyatlarındaki keskin artışlar, tüketicileri her zamankinden daha rasyonel kararlar almaya zorluyor.
600 bin TL'lik bir bütçe, ikinci el pazarında alıcısına 2013-2018 model yılları arasındaki popüler B ve C segmenti araçlara yönelme imkanı sunar.
Uzmanların güvenilirlik, yedek parça maliyeti ve piyasa likiditesi (kolay satılabilirlik) açısından bu bütçeye en çok önerdiği modeller şunlardır:
600 BİN TL'YE ALINABİLECEK EN İYİ 10 İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELİ
