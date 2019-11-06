60 yaşındaki adam torunu yaşındaki kızı kaçırdı! 12 yaşında tacize başlamış
ATV'de Müge Anlı Tatlı Sert programında 18 yaşındaki akrabasını kaçırdığı iddia edilen 60 yaşındaki Ahmet Akkaya canlı yayına bağlandı. 12 yaşındayken küçük kızı tacize başlayan Akkaya, pişkince 'evleneceğim' dedi.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir pedofili vakası yaşandı. Müge Anlı canlı yayınına çıkan 18 yaşındaki Yaren'in annesi kızlarının kaçırıldığını söyledi ve geri dönmesi için Müge Anlı'dan yardım istedi. Ortaya çıkan olaylardan sonra Yaren'i kaçırdığı söylenen 60 yaşındaki Ahmet Akkaya canlı yayına bağlanarak şoke eden açıklamalar yaptı.
Dün Müge Anlı'nın programın katılan Yaren'in annesi kızlarının kaçırdığını ve eve dönmesini istediğini söyledi. Canlı yayına bağlanan Yaren'in açıklamaları herkesi ise şoke etti. Ailesinden şiddet gördüğünü ve isteyerek kaçtığını söyleyen Yaren Müge Anlı'ya şu açıklamaları yaptı:
-"Abla ben seni sevdiğim için bağlandım. Biliyorum sen benim kötülüğümü istemezsin ama ben orada görmediğim güler yüzü burada gördüm. Ben orada hep şiddet gördüm. Daha geçenlerde kızgın demiri bastılar üzerime. Amcam bana sinkaflı küfürler etti."
Yaren'in bu sözleri sonrası annesi ise "hak ettin" diyerek cevap verdi.
"Ne demek hak etti?" diyerek anneye çıkışan Müge Anlı, "İçeri gizlice telefon soktu Ahmet Akkaya ile konuşuyordu" cevabını aldı. Bu sözler sonrası herkes Yaren'in isteyerek konuştuğunu düşündü...