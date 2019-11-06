60 yaşındaki adam torunu yaşındaki kızı kaçırdı! 12 yaşında tacize başlamış

-"Abla ben seni sevdiğim için bağlandım. Biliyorum sen benim kötülüğümü istemezsin ama ben orada görmediğim güler yüzü burada gördüm. Ben orada hep şiddet gördüm. Daha geçenlerde kızgın demiri bastılar üzerime. Amcam bana sinkaflı küfürler etti."

Yaren'in bu sözleri sonrası annesi ise "hak ettin" diyerek cevap verdi.