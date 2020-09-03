60 bin TL harcadı! Fermuarı açıp silikonlarını gösterdi
Yeni şovu için hazırlık yapan Georgia Harrison, Manchester'da arkadaşı Olivia Attwood ile öğle yemeğinde objektiflere takıldı.
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı ve oyuncu Georgia Harrison geçtiğimiz günlerde silikon taktırmıştı. Estetik sonrası göğüsleri merak edilince bir anda elbisesinin fermuarını indirdi.
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Kısa süre önce göğüslerini büyütmek için bıçak altına yatan Georgia Harrison'ın, neşesi bir hayli yerindeydi.
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Arkadaşlarıyla şakalaşan oyuncunun, bir anda kıyafetinin fermuarını indirmesi dikkat çekti.
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Meraklı bakışlara aldırış etmeyen reality şov yıldızı, geçirdiği estetik operasyonu sergilemek istedi.
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