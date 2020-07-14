60 bin liraya satılan ikinci el otomobil modelleri! Araç alacaklar bu listeye dikkat

Pandemi sürecinde sıfır araç üretiminin azalması ve devlet bankalarının uygun kredi desteği ikinci el otomobillerin ani fiyat artışına neden oldu. Bu gelişme sonrası 2. el oto bulmakta zor bir konu hale geldi. Ancak ikinci el otomobil fiyatları yükselişte olsa da düşük fiyatlara model yılı yüksek ancak ekstra açısından daha zayıf otomobillere sahip olmak mümkün. İşte 60 bin liraya satılan ikinci el otomobil modelleri ve en ucuz sıfır otomobil fiyatları...