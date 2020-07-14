60 bin liraya satılan ikinci el otomobil modelleri! Araç alacaklar bu listeye dikkat
Belli başlı nedenlerden ötürü 2. el otomobil fiyatları yükselmeye devam etse de piyasada uygun fiyatlı araçlar da yok değil.. Bu nedenle araç almayı düşünenler 60 bin lira civarında satılan ikinci el otomobil modellerinin yer aldığı bir liste derledik. Haberimizde ayrıca en ucuz sıfır otomobil fiyatları da yer alıyor...
Pandemi sürecinde sıfır araç üretiminin azalması ve devlet bankalarının uygun kredi desteği ikinci el otomobillerin ani fiyat artışına neden oldu. Bu gelişme sonrası 2. el oto bulmakta zor bir konu hale geldi. Ancak ikinci el otomobil fiyatları yükselişte olsa da düşük fiyatlara model yılı yüksek ancak ekstra açısından daha zayıf otomobillere sahip olmak mümkün. İşte 60 bin liraya satılan ikinci el otomobil modelleri ve en ucuz sıfır otomobil fiyatları...
Günümüzde ABS, klima, hidrolik ya da elektrikli direksiyon, ön ve arka elektrikli cam standart olarak araçların üzerinde geliyor. Binici olarak alınacak araçlarda boya ve değişen beklentisi olmayanlar uygun fiyatlara otomobil bulabiliyor. Pazarlıkla aracın fiyatı daha da aşağı çekilebiliyor.Uzun yıllar kullanılacak ve çok özelliği olmayan, 5-6 parçası boyalı araç almak isteyenler ortalama 60 bin liraya satın alma gerçekleştirebiliyor.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre düşük bütçelere sahipseniz şasesinde hasarı bulunmayan ve hava yastığı açılmamış araçları tercih edebilirsiniz.
İşte fiyatı 60 bin lira civarında olan otomobiller...
Peugeot 301 benzinli 2013 model