6 yaşındaki çocuk vahşice katledildi! Berber fark etti: Her gün 6 kaşık...
İNGİLTERE'de yaşanan bir çocuk istismarı vakası, korkunç bir cinayetle son buldu.
Korkunç olay, İngiltere'nin Solihull kentinde meydana geldi. Babasıyla yaşayan 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un yaşadığı kabus, ölümle sonuçlandı.
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Babası, 29 yaşındaki Thomas Hughes ve babasının kız arkadaşı, 32 yaşındaki Emma Tustin'le yaşayan 6 yaşındaki Arthur, adeta dehşeti yaşadı.
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Thomas'la sevgili olduktan sonra onunla ve oğluyla aynı evde yaşamaya başlayan Emma, bir süre sonra küçük çocuğa şiddet uygulamaya başladı.
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Emma'nın eve taşınmasından kısa bir süre sonra komşular, küçük çocuktaki değişimleri fark etti.
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