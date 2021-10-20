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6 yaşındaki çocuk vahşice katledildi! Berber fark etti: Her gün 6 kaşık...

6 yaşındaki çocuk vahşice katledildi! Berber fark etti: Her gün 6 kaşık...

İNGİLTERE'de yaşanan bir çocuk istismarı vakası, korkunç bir cinayetle son buldu.

6 yaşındaki çocuk vahşice katledildi! Berber fark etti: Her gün 6 kaşık...

Korkunç olay, İngiltere'nin Solihull kentinde meydana geldi. Babasıyla yaşayan 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un yaşadığı kabus, ölümle sonuçlandı.

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6 yaşındaki çocuk vahşice katledildi! Berber fark etti: Her gün 6 kaşık...

Babası, 29 yaşındaki Thomas Hughes ve babasının kız arkadaşı, 32 yaşındaki Emma Tustin'le yaşayan 6 yaşındaki Arthur, adeta dehşeti yaşadı. 

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6 yaşındaki çocuk vahşice katledildi! Berber fark etti: Her gün 6 kaşık...

Thomas'la sevgili olduktan sonra onunla ve oğluyla aynı evde yaşamaya başlayan Emma, bir süre sonra küçük çocuğa şiddet uygulamaya başladı.

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6 yaşındaki çocuk vahşice katledildi! Berber fark etti: Her gün 6 kaşık...

Emma'nın eve taşınmasından kısa bir süre sonra komşular, küçük çocuktaki değişimleri fark etti.

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