6 yaşındaki çocuk tabancayla vurulmuş halde bulundu

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde bir evde yakınları, 6 yaşındaki B.Y'yi tabancayla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan ağabeyi F.Y'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.