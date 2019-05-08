6 yaşındaki çocuk soru sordu! Kadın müşteri çıldırdı
İhlas Haber Ajansı
ELAZIĞ’da markette kasanın kenarında duran çocuk "Sen erkek misin, kadın mısın" diye sorduğu kadın tarafından başka kasaya fırlatıldı.
Olay Karakoçan ilçesinde bir markette yaşandı. İddiaya göre, kasanın kenarında duran 6-7 yaşlarındaki bir çocuk alış veriş yaparak kasaya gelen bir kadına "Sen erkek misin, kadın mısın" diye sorarak bir süre konuştu.
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Daha sonra kasada para ödeyen kadın, aniden çocuğun boğazından tutarak kasaya yatırdı, ardından da öteki kasaya fırlattı.
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Durumu fark eden ve annesi olduğu düşünülen başka bir kadın gelerek çocuğu alıp marketin içine götürdü.
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Diğer kadın marketten ayrılırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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