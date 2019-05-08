6 yaşındaki çocuk soru sordu! Kadın müşteri çıldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
6 yaşındaki çocuk soru sordu! Kadın müşteri çıldırdı

ELAZIĞ’da markette kasanın kenarında duran çocuk "Sen erkek misin, kadın mısın" diye sorduğu kadın tarafından başka kasaya fırlatıldı.

6 yaşındaki çocuk soru sordu! Kadın müşteri çıldırdı - Sayfa 1

Olay Karakoçan ilçesinde bir markette yaşandı. İddiaya göre, kasanın kenarında duran 6-7 yaşlarındaki bir çocuk alış veriş yaparak kasaya gelen bir kadına "Sen erkek misin, kadın mısın" diye sorarak bir süre konuştu.

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6 yaşındaki çocuk soru sordu! Kadın müşteri çıldırdı - Sayfa 2

Daha sonra kasada para ödeyen kadın, aniden çocuğun boğazından tutarak kasaya yatırdı, ardından da öteki kasaya fırlattı.

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6 yaşındaki çocuk soru sordu! Kadın müşteri çıldırdı - Sayfa 3

Durumu fark eden ve annesi olduğu düşünülen başka bir kadın gelerek çocuğu alıp marketin içine götürdü.

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6 yaşındaki çocuk soru sordu! Kadın müşteri çıldırdı - Sayfa 4

Diğer kadın marketten ayrılırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

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