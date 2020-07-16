6 yaşında süper kahraman oldu! Biri ölecekse o ben olmalıydım

Tüm dünya, kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran küçük kahraman Bridger Walker'ı konuşuyor. ABD'nin Wyoming eyaletindeki Cheyenne’de yaşayan altı yaşındaki Bridger Walker, kendisinden iki yaş küçük kız kardeşini Alman kurdu kırması bir köpeğin saldırısından kurtaramak için araya girdi. Saldırıya rağmen, Bridger, kız kardeşinin elini tutup onu tehlikeden uzaklaştırmayı başardı.