6 yaşında süper kahraman oldu! Biri ölecekse o ben olmalıydım
ABD 6 yaşındaki kahramanınını alkışlıyor. 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya giren ve yüzüne 90'dan fazla dikiş atılan 6 yaşındaki Bridger Walker günün kahramanı oldu. Küçük kahraman "Biri ölecekse bu ben olmalıyım diye düşündüm" dedi.
Tüm dünya, kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran küçük kahraman Bridger Walker'ı konuşuyor. ABD'nin Wyoming eyaletindeki Cheyenne’de yaşayan altı yaşındaki Bridger Walker, kendisinden iki yaş küçük kız kardeşini Alman kurdu kırması bir köpeğin saldırısından kurtaramak için araya girdi. Saldırıya rağmen, Bridger, kız kardeşinin elini tutup onu tehlikeden uzaklaştırmayı başardı.
10 Temmuzda yaşanan olay çocukların halası Nicole Walker’ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı ve tüm dünyanın gündemine oturdu. Nicole Walker, Bridger’ın, neden araya girdiğini soran babasına “Eğer birisi ölecekse bu ben olmalıyım diye düşündüm” yanıtı verdiğini açıkladı.
Yüzüne 90 dikiş atıldı
Saldırının ardından iki saatlik bir operasyon geçiren Briger'ın yüzüne 90 dikiş atıldığı belirtildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirilen küçük çocuğun dinlendiği aktarıldı.
Diğer taraftan, halası, ünlü süperkahraman film serisi Avengers’ın hayranı olan Bridger’ın kendisinden olabildiğince geniş bir şekilde hikayesini paylaşmasını istediğini belirtti.