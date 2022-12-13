6 yaşında gelin skandalında flaş gelişme! 3 isme tutuklama talebi

6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti.

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6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.’nin avukatı tutuklama talep etti. İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını, imam nikahıyla evlendirdiği ve çocuğun cinsel istismara uğradığı açılan davayla ortaya çıktı.

Tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Hiranur Vakfı'nın kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.’nin avukatı tutuklama talep etti

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanırken, 3 sanık için 27'şer yıl hapis cezası istendi. H.K.G.'nin evlendirildiği K.İ. için cinsel saldırı suçundan ceza istendi. Baba Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve evlendirildiği K.İ. tutuksuz yargılanıyor.

6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti.

Doktora soruşturma

6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar iddialarında doktorun kemik yaşıyla ilgili düzenlediği raporun sorulması üzerine Koca, bu konuyla ilgili soruşturma açtıklarını söyledi.

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