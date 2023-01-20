6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızın ifadesinde ünlü radyocu detayı! Bana altınları al kaç dedi, müstehcen pozlar istedi

Mağdur H.K.G, "Önce programlarını dinledim ve sonra Facebook üzerinden iletişime geçtik. Görüşmemiz bir süre sonra farklılaştı. Bir süre sonra bana 'canım' diye hitap etmeye başladı. Ben de ona öyle hitap ettim." dedi. H.K.G, radyocu Zeki Kayahan C.'nin kendisine altınlarını alıp kaçması telkininde bulunduğunu da söyledi. H.K.G.'nin annesi ise, kızının radyocu Zeki Kayahan C.'ye gayri ahlaki fotoğraflar attığını iddia etti.