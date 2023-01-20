6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızın ifadesinde ünlü radyocu detayı! Bana altınları al kaç dedi, müstehcen pozlar istedi
6 yaşındayken evlendirdiği iddiasıyla ilgili açılan davada, mağdur H.K.G.’nin ilk ifadesi ortaya çıktı. H.K.G.’nin mahkemede, ünlü bir radyoda programcılık yapan radyocu Zeki Kayahan C. hakkındaki şok iddiaları dikkat çekti.
Mağdur H.K.G, "Önce programlarını dinledim ve sonra Facebook üzerinden iletişime geçtik. Görüşmemiz bir süre sonra farklılaştı. Bir süre sonra bana 'canım' diye hitap etmeye başladı. Ben de ona öyle hitap ettim." dedi. H.K.G, radyocu Zeki Kayahan C.'nin kendisine altınlarını alıp kaçması telkininde bulunduğunu da söyledi. H.K.G.'nin annesi ise, kızının radyocu Zeki Kayahan C.'ye gayri ahlaki fotoğraflar attığını iddia etti.
Sabah'ın haberine göre; Yaşı henüz 6 iken 29 yaşındaki Kadir İ. tarafından istismar edildiğini, 14 yaşındayken evlendirildiğini iddia eden H.K.G vakasının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ailenin "Bir radyocu ile görüştükten sonra değiştiğini, radyocuya müstehcen fotoğraflarını attığını, evden kaçması için o radyocunun kendisini yönlendirdiğini" iddia ettiği H.K.G.'nin bu iddialarla ilgili çarpıcı detaylar verdiği belirlendi.
Radyocu ayrıntısı
SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yoluyla İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren H.K.G.; Matrax isimli radyo programının ünlü sunucusu "Zeki" isimli kişi ile radyodaki programlarını dinledikten sonra iletişim kurduğunu, bu irtibatın daha sonra ileri boyuta taşındığını, radyocu "Zeki" ile birbirlerine "canım" diye hitap etmeye başladıklarını ve kendisine "altınların var mı, altınlarını al kaç" dediğini söyledi. Bu kişinin ünlü bir radyoda programcılık yapan radyocu Zeki Kayahan C. olduğu saptandı.
Zeki Kayacan C. bana canım dedi
17 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen celsede müşteki H.K.G. ve avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanık anne F.G. ve avukatı, sanık baba Y.Z.G.'nin avukatları ve psikolog hazır bulundu. Ailenin "görüştüğü radyocu" iddiasını yönelten hakimin sorusunu cevaplandıran H.K.G, ifadesinde şu sözleri sarf etti: