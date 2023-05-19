6 Şubat depreminde bu hale geldi! Bu binaya bakın bir daha bakıyor
İhlas Haber Ajansı
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Malatya’da 6 Şubat depremlerinde bir bölümü çöken 14 katlı binayı görenler bir daha bakıyor. Binanın ilerleyen günlerde kontrollü şekilde yıkılması beklenirken, binaya giriş çıkışlara izin verilmiyor.
Büyük depremlerde Malatya’da binlerce bina ya yıkıldı ya da hasar aldı. Kentte Yeşilyurt ilçesinde halk arasında ‘Yeşil Evler’ olarak bilinen çok sayıda yüksek katlı yapılar da depremde hasar gördü.
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Bezirgan Sokak'ta bir bölümü çöken binayı görenler dönüp dönüp bir daha bakıyor.
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Yarısında kapı ve pencerelerin yerinden söküldüğü binanın ilerleyen günlerde kontrollü şekilde yıkılması beklenirken, binaya giriş çıkışlara izin verilmiyor.
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