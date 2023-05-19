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6 Şubat depreminde bu hale geldi! Bu binaya bakın bir daha bakıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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6 Şubat depreminde bu hale geldi! Bu binaya bakın bir daha bakıyor

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde bir bölümü çöken 14 katlı binayı görenler bir daha bakıyor. Binanın ilerleyen günlerde kontrollü şekilde yıkılması beklenirken, binaya giriş çıkışlara izin verilmiyor.

6 Şubat depreminde bu hale geldi! Bu binaya bakın bir daha bakıyor

Büyük depremlerde Malatya’da binlerce bina ya yıkıldı ya da hasar aldı. Kentte Yeşilyurt ilçesinde halk arasında ‘Yeşil Evler’ olarak bilinen çok sayıda yüksek katlı yapılar da depremde hasar gördü. 

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6 Şubat depreminde bu hale geldi! Bu binaya bakın bir daha bakıyor

Bezirgan Sokak'ta bir bölümü çöken binayı görenler dönüp dönüp bir daha bakıyor. 

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6 Şubat depreminde bu hale geldi! Bu binaya bakın bir daha bakıyor

Yarısında kapı ve pencerelerin yerinden söküldüğü binanın ilerleyen günlerde kontrollü şekilde yıkılması beklenirken, binaya giriş çıkışlara izin verilmiyor.

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6 Şubat depreminde bu hale geldi! Bu binaya bakın bir daha bakıyor
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