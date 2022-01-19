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'6 saat boyunca çıplak kaldım' diyen oyuncu Bradley Cooper açıkladı: Küvet sahnesi...

'6 saat boyunca çıplak kaldım' diyen oyuncu Bradley Cooper açıkladı: Küvet sahnesi...

Oyuncu Bradley Cooper, Nightmare Alley'deki çıplak sahne çekiminin detaylarını ilk kez anlattı.

'6 saat boyunca çıplak kaldım' diyen oyuncu Bradley Cooper açıkladı: Küvet sahnesi...

Bradley Cooper, yaklaşmakta olan filmi Nightmare Alley'in setinde altı saat boyunca tamamen çıplak kaldığını açıkladı.

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'6 saat boyunca çıplak kaldım' diyen oyuncu Bradley Cooper açıkladı: Küvet sahnesi...

 45 yaşındaki oyuncu, Toni Collette’in karşısında bir küvet sahnesini çekiminin ayrıntılarını anlattı. 

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'6 saat boyunca çıplak kaldım' diyen oyuncu Bradley Cooper açıkladı: Küvet sahnesi...

Cooper, “O günü hala hatırlıyorum, mürettebatın önünde altı saat çıplak kaldım ve o gün Toni Collette’in ilk günüydü” dedi.

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'6 saat boyunca çıplak kaldım' diyen oyuncu Bradley Cooper açıkladı: Küvet sahnesi...

Cooper, çıplak oynamanın gülünecek bir konu olmadığını ve kendisi için oldukça önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

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