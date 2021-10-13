6 saat 1.5 ton suda bekleyen Ceylan hastanelik oldu!
Ünlü arabeskçi Ceylan, Müslüm Gürses'in şarkısına çektiği yeni klibi için 6 saat boyunca 1,5 ton suda kalınca hastanelik oldu.
Sürekli değiştirdiği imajıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı Ceylan, Müslüm Gürses’in en sevilen eserlerinden olan ‘Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim’i yeniden söyledi. Türkücü Ceylan, Müslüm Gürses'in sevilen şarkısına çektiği klibi için 6 saat suda bekleyince hastanelik oldu.
Ceylan için Maslak’ta bir stüdyoda kurulan dekor evi su altında bırakıldı. Çekimler 12 saat sürdü.
Klipte 1.5 ton su ve 2 ton silis kumu kullanıldı. Ünlü şarkıcı, çekimlerin sonunda hastanelik oldu.
Ünlü türkücü Ceylan, yaptırdığı estetik operasyonları sonrasında tanınmaz hale gelmişti.