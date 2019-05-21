6 nesil süren yolculukları bitti! Afrika'dan Diyarbakır'a olağanüstü göç
Bilimsel adı Vanessa cardui olan diken kelebeği, ülkemizin her bölgesinde neredeyse her mevsim görülebilen kelebeklerden biridir. Peki bu kelebeklerin Türkiye'ye inanılmaz yolculukları nasıl gerçekleşmektedir?
Nesiller süren göçün ardından Diyarbakır'daki UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne ulaşan diken kelebekleri, buraya Afrika'dan geliyor. Kelebeklerin bıraktıkları yumurtadan çıkan tırtıllar, burada yetişen deve dikeni yapraklarını yiyerek besleniyor.
Afrika'dan yola çıkan diken kelebekleri, saatte 40 kilometreye kadar yol alabiliyor. Geçtikleri bölgelerde deve dikenlerini yiyerek beslenen diken kelebekleri, yumurtalarını da buralara bırakıyor. Ömürleri 6 ila 1 yıl arasında değişen diken kelebeklerinin bıraktığı yumurtadan çıkan tırtıllar, yetişip kelebek olduktan sonra evebeynlerinin yolundan devam ediyor.
Kelebeklerin Afrika'dan Türkiye'ye ulaşması, uzmanlara göre bazen 6 nesil ile tamamlanabiliyor. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç ise kelebeklerin besin piramidi açısından önemli bir canlı olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulundu. Tür ve türe ait birey sayısında ciddi artış beklediklerini kaydeden Prof. Dr. Kılıç, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
İnanılmaz sayılarda rastlanıyor: "Diyarbakır'ın nadide yerlerinden biri Dicle Vadisi'dir. Bu yıl iklimde olağanüstü yağışların etkisiyle aşırı miktarda bitkisel üretim gerçekleşti. Bitkisel üretim gerçekleşince, bunların üzerinde pek çok kelebek tırtılı rahatlıkla yiyecek bulabildi. Bu yiyecek ve barınma bolluğunda dolayı alanımızda inanılmaz sayılarda kelebek tırtılına rastlıyoruz. Kelebeğin yavrularını bırakabileceği ortamı bilmesi, tabiatın bir başka güzelliğidir.