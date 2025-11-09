BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  GÜNCEL

6 kişi hayatını kaybetmişti! Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme

6 kişi hayatını kaybetmişti! Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 8 zanlı daha gözaltına alındı.

Abone ol

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Zanlılar, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Haberler
Dilovası'ndaki yangın sonrası 7 kamu görevlisi açığa alındı Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı 6 kişi hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı!
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı!
28 Şubat Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
28 Şubat Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
Bakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor
Bakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
Fenerbahçe'nin yıldızı transfer mi oluyor? Tedesco'nun kararı belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldızı transfer mi oluyor? Tedesco'nun kararı belli oldu
Eski futbolcu Tümer Metin'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası
Eski futbolcu Tümer Metin'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası
Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu bulundu mu?
Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu bulundu mu?
Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 10 ayda 10 milyar doları aştı
Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 10 ayda 10 milyar doları aştı
Sinem'in katledildiği villa kaçak çıktı
Sinem'in katledildiği villa kaçak çıktı
Benfica'da Rui Costa yeniden başkanlığa seçildi
Benfica'da Rui Costa yeniden başkanlığa seçildi
Antalya'da dehşet! Otelin önünde oturan gençleri uyardı sonrası feci...
Antalya'da dehşet! Otelin önünde oturan gençleri uyardı sonrası feci...
Çin, ABD’ye ihracat yasağını askıya aldı
Çin, ABD’ye ihracat yasağını askıya aldı