6 kez ölüp dirildi! Uyandığında yazdığı şey herkesi şaşırtı

6 kez ölüp dirildi! Uyandığında yazdığı şey herkesi şaşırtı

ABD'de yaşayan genç kız koluna yaptırdığı dövmesinin ilginç hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. İnstagram'da beğeni rekorları kıran paylaşım herkesi şoke etti.

6 kez ölüp dirildi! Uyandığında yazdığı şey herkesi şaşırtı - Sayfa 1

ABD California'da yaşayan Madie Johnson, Instagram hesabı üzerinden kolundaki sıra dışı dövmenin hikayesini paylaştı. Bütün dünyayı şoke eden hikaye, Instagram’da 18 binden fazla beğeni aldı.

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6 kez ölüp dirildi! Uyandığında yazdığı şey herkesi şaşırtı - Sayfa 2

Dövmedeki yazı ilk bakışta anlamsız bir karalama gibi gözüküyor.

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6 kez ölüp dirildi! Uyandığında yazdığı şey herkesi şaşırtı - Sayfa 3

Yakından bakıldığında, bir çocuğun el yazısıyla yazılmışa benzeyen, derme çatma bir cümle fark ediliyor.

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6 kez ölüp dirildi! Uyandığında yazdığı şey herkesi şaşırtı - Sayfa 4

Madie Johnson bu dövmeyi, 27 dakika boyunca ölü kalan, ardından tekrar hayata dönen teyzesi Tina Hines’in anısı için yaptırdı.

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