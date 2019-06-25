6 kez ölüp dirildi! Uyandığında yazdığı şey herkesi şaşırtı
ABD'de yaşayan genç kız koluna yaptırdığı dövmesinin ilginç hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. İnstagram'da beğeni rekorları kıran paylaşım herkesi şoke etti.
ABD California'da yaşayan Madie Johnson, Instagram hesabı üzerinden kolundaki sıra dışı dövmenin hikayesini paylaştı. Bütün dünyayı şoke eden hikaye, Instagram’da 18 binden fazla beğeni aldı.
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Dövmedeki yazı ilk bakışta anlamsız bir karalama gibi gözüküyor.
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Yakından bakıldığında, bir çocuğun el yazısıyla yazılmışa benzeyen, derme çatma bir cümle fark ediliyor.
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Madie Johnson bu dövmeyi, 27 dakika boyunca ölü kalan, ardından tekrar hayata dönen teyzesi Tina Hines’in anısı için yaptırdı.
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