6 kere öpüşüp Hande Ataizi covid-19 olmadı! Camdaki Kız'daki sır perdesini Ertuğrul Özkök kaldırdı
Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi yer aldığı Camdaki Kız dizisiyle ilgili Ertuğrul Özkök'ün yazdıkları magazine damgasını vurdu.
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, köşesinde Camdaki Kız'da yaşananları okuyucularına aktardı. Özkök, dizide yaşananları "Cihangir’deki en büyük haber kaynağımdan öğrendim haberi." diyerek duyurdu.
Camdaki Kız dizisinin ekrana gecikmeli olarak gelmesinin ardındaki sır perdesini Özkök kaldırdı.
"Bunun nedeni iki ana kahramandan Feyyaz Şerifoğlu’nun COVID pozitif çıkmasıydı. Bunlar bilinenler. Bir de Cihangir’deki kaynaklarımdan aldığım bir dedikodu var."
"O da “Camdaki Kız”ın meşhur öpüşme sahnesi ile ilgili... Daha doğrusu sahneleri... Çünkü biz ekranda bir sahne gördük ama onun çekiminde 6 kere tekrarı olmuş."