6. evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor! Ölene kadar bineceğim

Öcal, sanayide Amerikan model klasik otomobiller üzerine çok çalıştığını belirterek, "Bunlar bende hastalık, eski otomobillere karşı büyük ilgim var. Diğer klasiklerden sonra Anadol'a yöneldik. Anadol'un bir iyiliği, kaportada çürüme yok, ustalarla fazla uğraşmıyorsun. Çatlak, ufak tefek kırık varsa yapıştırdın mı halloluyor. Anadol ayrı bir sevgi oldu, 8-10 senedir de bizde." diye konuştu.