6 diziye fark attı reytingde zirveyi gören şaştı kaldı: Aziz İyilik Yalnız Kurt Arka Sokaklar Kasaba Doktoru Kaderimin Oyunu
29 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Arka Sokaklar, İyilik, Kasaba Doktoru, Aziz, Kaderimin Oyunu, Yalnız Kurt'u hüsrana uğrattı.
Aziz’in karşısına çıkan gizemli bir adam hiç beklenmedik şekilde Aziz’e yeni bir görev teklif eder. Aziz bu görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır. Efnan ise olanlardan habersiz Aziz’in gizlediği sırrın peşinden giderken Pierre seçimlere hile karıştırmak için akla gelmeyecek bir plan yaptığı Aziz reytinglerde umduğunu bulamadı.
Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası’nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi’nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir. Yıldırım Projesi’nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yaptığı Yalnız Kurt reytingde zirve yarışından koptu.
İrfan ve Ferruh’u bulmak için harekete geçer. Bu sırada İrfan ve Ferruh, reis Sermet isimli bir uyuşturucu tacirinin illegal şebekesine dahil olurlar. Ekibimiz suç dünyasına karışan İrfan’ın ve Ferruh’un peşine düştüğü Arka Sokaklar reytingde zirveyi kaptırdı.
Neslihan, kocası ve çocuklarıyla şahane hayatına devam ederken bir gün spor salonunda fenalaşır. Onu tanımadığı, genç bir kız kurtarır. Daha sonra adının Damla olduğunu öğrendiği bu kızla arkadaş olduğu İyilik reytingde dibe çakıldı.