6 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 60 bini aştı! İğne atsan yere düşmüyor..
RAMAZAN Bayramı tatili kısa olunca İstanbullular başta olmak üzere çevre illerdeki tatilciler Bartın’ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya akın etti. İlçenin nüfusu 60 bin geçerken, ilçe girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Ramazan Bayramı tatili 3 gün olunca İstanbullular başta olmak üzere çevre illerden tatil beldelerine gidebilenlerin sayısı kısıtlı oldu. Hal böyle olunca da İstanbullular yakınlardaki tarihi bölgelere akın etti.
Batı Karadeniz'in önemli turizm noktalarından biri olan Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ilgi gören 6 bin 600 nüfusa sahip ilçede konaklama tesisleri tamamen doldu.
İlçenin nüfusu günü birlikçi ziyaretçilerle birlikte 10 katı artarak 60 binin üstüne çıktı. Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi mekanlarla birlikte hediyelik eşyaların satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısı da yoğunluğun en üst noktaya çıktığı alanlar arasında yer aldı.
Yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçe merkezi girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İlçe merkezinde yer alan otoparklarda araç park edecek alan kalmayınca sürücüler alternatif otopark alanlarına yönlendirildi.