6 bin 134 kişinin Türk vatandaşlığı neden iptal edildi? Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında son durum

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma süreçlerine yönelik yürütülen incelemelerde yeni gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda toplam 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini veya geri alındığını duyurdu. “6 bin 134 kişinin vatandaşlığı neden iptal edildi?”, “Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında kimler inceleniyor?”, “Sahte ekspertiz raporu iddiası ne anlama geliyor?” ve “Vatandaşlıkları geri alınan kişilerin durumu ne olacak?” soruları gündeme geldi. Bakanlık açıklamasına göre süreçte sahte veya gerçeğe aykırı belgelerle yatırım şartlarının sağlanmış gibi gösterildiği işlemler incelendi. Soruşturma kapsamında bazı gayrimenkul satışları ve vatandaşlık başvurularındaki usulsüzlük iddiaları araştırılıyor.

6 BİN 134 KİŞİNİN TÜRK VATANDAŞLIĞI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İncelemelerde, yatırım yoluyla vatandaşlık kazanma sürecinde bazı işlemlerde sahte ve usulsüz ekspertiz raporları kullanıldığı tespit edildi. Özellikle taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlık başvurularında, gerekli yatırım şartlarının sağlanmış gibi gösterildiği iddiaları araştırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda bazı kişilerin vatandaşlık kazanma kararları iptal edildi veya geri alındı.

KAÇ KİŞİNİN VATANDAŞLIK KARARI İPTAL EDİLDİ?

İçişleri Bakanlığı verilerine göre toplam 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararıyla ilgili işlem yapıldı. Bu kapsamda:

5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi.

743 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı.

Toplam sayı 6 bin 134 olarak açıklandı.

VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLENLER KİMLER?

İşlem yapılan kişiler arasında yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alan yabancılar ve onların aile fertleri bulunuyor. Bakanlık açıklamasına göre süreçte yalnızca yatırımcılar değil, vatandaşlık başvurusunda yatırımcıyla birlikte değerlendirilen aile bireyleri de incelemeye alındı.

USULSÜZ VATANDAŞLIK SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyonlar gerçekleştirildi. Muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde vatandaşlık kazandırıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, vatandaşlık başvurularında kullanılan belgeler, ekspertiz raporları ve gayrimenkul işlemleri üzerinden incelendiği belirtildi.

SAHTE EKSPERTİZ RAPORU İDDİASI NEDİR?

Yatırım yoluyla vatandaşlık başvurularında belirli miktarda taşınmaz alımı şartı bulunuyor. Soruşturmada bazı taşınmazların değerlerinin gerçeğinden yüksek gösterildiği veya uygun olmayan belgelerle vatandaşlık şartlarının karşılanmış gibi gösterildiği iddiaları araştırılıyor. Bu kapsamda ekspertiz raporları ve gayrimenkul işlemleri detaylı şekilde inceleniyor.

MUVAZAALI GAYRİMENKUL SATIŞI NE DEMEK?

Muvazaalı gayrimenkul satışı, gerçekte farklı bir amaç taşıyan ancak resmi kayıtlarda başka şekilde gösterilen işlemleri ifade ediyor. Vatandaşlık soruşturmasında, bazı taşınmaz satışlarının yatırım şartını karşılamak amacıyla usulsüz şekilde düzenlenip düzenlenmediği araştırılıyor.

VATANDAŞLIK İPTALİNDEN SONRA NE OLACAK?

Vatandaşlık kararları iptal edilen veya geri alınan kişiler açısından hukuki süreç devam edecek. Kararların hangi gerekçeyle alındığı, kişilerin itiraz hakları ve bundan sonraki işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.

VATANDAŞLIK SÜRECİNDE HANGİ KURUMLAR GÖREV ALIYOR?

Yatırım yoluyla vatandaşlık başvurularında farklı kamu kurumlarının inceleme süreçleri bulunuyor. Başvurularda yatırım şartlarının kontrolü, güvenlik araştırmaları ve vatandaşlık işlemlerinin tamamlanması ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülüyor.

YENİ OPERASYONLAR OLACAK MI?

Yetkililer, vatandaşlık süreçlerinde usulsüzlük tespit edilmesi halinde incelemelerin devam edeceğini belirtiyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması halinde ek adımlar atılabileceği ifade ediliyor.