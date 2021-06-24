6. ayrılık geldi seyirci isyan etti! ATV Bir Zamanlar Çukurova'da başrol ayrılıyor
Ayrılık rüzgarlarının estiği ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 6. ayrılık seyirciyi isyan ettirdi.
İlk bölümü 13 Eylül 2018'de seyirciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova, reytinglerdeki başarısıyla ekranların sevilen dizileri arasında yerini adı. 102. bölümüyle sezon finali yapacak dizide 3. sezonda yaşanan ayrılık haberleri seyirciyi isyan ettirdi.
Dizide Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin'in vedasıyla dizide ayrılık süreci başlamıştı.
Kerem Alışık ile aralarında sorunlar çıkan Uğur Güneş'in ayrılığı ile seyirci şaşkına dönmüştü.
Demir'in kuzeni Sabahattin Arcan'ı canlandıran Turgay Aydın'ın Ankara taşınarak diziden ayrılnıştı.