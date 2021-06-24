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6. ayrılık geldi seyirci isyan etti! ATV Bir Zamanlar Çukurova'da başrol ayrılıyor

6. ayrılık geldi seyirci isyan etti! ATV Bir Zamanlar Çukurova'da başrol ayrılıyor

Ayrılık rüzgarlarının estiği ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 6. ayrılık seyirciyi isyan ettirdi.

6. ayrılık geldi seyirci isyan etti! ATV Bir Zamanlar Çukurova'da başrol ayrılıyor

İlk bölümü 13 Eylül 2018'de seyirciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova, reytinglerdeki başarısıyla ekranların sevilen dizileri arasında yerini adı. 102. bölümüyle sezon finali yapacak dizide 3. sezonda yaşanan ayrılık haberleri seyirciyi isyan ettirdi. 

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6. ayrılık geldi seyirci isyan etti! ATV Bir Zamanlar Çukurova'da başrol ayrılıyor

Dizide Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin'in vedasıyla dizide ayrılık süreci başlamıştı.

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6. ayrılık geldi seyirci isyan etti! ATV Bir Zamanlar Çukurova'da başrol ayrılıyor

Kerem Alışık ile aralarında sorunlar çıkan Uğur Güneş'in ayrılığı ile seyirci şaşkına dönmüştü.

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6. ayrılık geldi seyirci isyan etti! ATV Bir Zamanlar Çukurova'da başrol ayrılıyor

Demir'in kuzeni Sabahattin Arcan'ı canlandıran Turgay Aydın'ın Ankara taşınarak diziden ayrılnıştı.

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