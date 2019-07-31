6 aylık hamile olan Tülin Şahin mayolu paylaşım yaptı! Hamile demezsiniz
Podyumların en ünlü mankenlerinden biri olan Tülin Şahin, hamileliğinin 6. ayında mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Tülin Şahin iki yıl önce ilk eşi Mehmet Özer'den boşanmıştı. Kısa bir aradan sonra Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile evlenen Tülin Şahin, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabına emzik fotoğrafı yükleyerek hamile olduğunu duyurmuştu.
Tülin Şahin sosyal medya hesabı Instagram'dan yüklediği emzik fotoğrafının altına ''Bebek geliyor'' diyerek müjdelemişti. Şu sıralar hamileliğinin 6. ayında olan Tülin Şahin, yine Instagram hesabından mayolu pozunu paylaştı.
Hamileliğinin 6. ayında olmasına rağmen Tülin Şahin yine fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekti. Şahin'in mayolu pozu birçok kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Öte yandan, 38 yaşındaki model, 3 Ağustos tarihinden itibaren NTV'de 'Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü' adlı programı sunacak.