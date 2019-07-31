6 aylık hamile olan Tülin Şahin mayolu paylaşım yaptı! Hamile demezsiniz

Tülin Şahin iki yıl önce ilk eşi Mehmet Özer'den boşanmıştı. Kısa bir aradan sonra Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile evlenen Tülin Şahin, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabına emzik fotoğrafı yükleyerek hamile olduğunu duyurmuştu.