6 anket şirketinden şimdiye kadar görülmemiş sonuçlar! AK Parti yüzde 30'un altında
6 anket şirketinin seçmenlere "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği araştırmadan çıkan sonuçlar siyasetin gündemine oturdu. Araştırma şirketi AK Parti'nin oyunu yüzde 30'un altında gösterdi. Ankara kulisleri hareketlendi.
Ahmet Davutoğlu ve Ali Bacacan'ın yeni parti kurma çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1'in tartışmaya açılması sonrası hareketlenen siyaset sahnesinde 6 farklı anket şirketininin yayınladığı sonuçlar yankı uyandırdı.
19
"Seçmenler hangi partiye oy verecek?" araştırması
İstanbul merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 1 Ekim'de yayımladığı raporda 'seçmenlerin hangi partiye oy vereceği konusunda' araştırmalar yapan farklı anket şirketleriyle ilgili veri analizi yaptı.
29
6 anket şirketi
'ORC, Piar, Avrasya, ADA, Potimar ve Saros' anket şirketlerinin verilerinin ortalaması ele alındı. Yayınlanan verilerde dikkat çeken sonuçlar var.
39
6 anket şirketinden 4'ü Cumhur İttifakı'nın oylarını yüzde 50'nin altında gösterdi.
49