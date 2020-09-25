6-7 Ekim olaylarıyla ilgili gözaltı kararları! HDP'den ilk açıklama

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 yılında 6-7 Ekim Kobani olayları için yürüttüğü soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınanlar arasında HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen gibi isimler de yer alıyor. HDP, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "İntikam saldırısı" yorumunda bulundu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

"Karar, MGK toplantısında, savcının Saray'daki düğün töreninde alınmıştır"

Gözaltına alınanlar arasında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan, Emine Ayna, Ayla Akat gibi isimler de yer aldı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise bu kararlar hakkında yaptığı ilk açıklamada "Partimize karşı bu sabah başlatılan intikam saldırısının kararı dün yapılan MGK toplantısında, savcının Saray'daki düğün töreninde alınmıştır" görüşüne yer verdi.

"Kaybettikçe muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor"

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: Partimize karşı bu sabah başlatılan intikam saldırısının kararı dün yapılan MGK toplantısında, savcının Saray'daki düğün töreninde alınmıştır. AK Parti-MHP bloğu kaybettikçe muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. HDP sizin darbelerinize boyun eğmedi, eğmeyecek.