6-12 Ocak haftalık burç yorumları aşk ve kariyer falı
6-12 Ocak haftalık burç yorumlarına göre hangi burcu bu hafta neler bekliyor sorusunun yanıtı internethaber.com'un haftalık burç yorumlarında. 6-12 Ocak haftalık burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumlarının yanı sıra haberimizde 6-12 Ocak haftalık aşk ve kariyer falının detaylarını da okuyabilirsiniz. İşte burçları bu hafta bekleyenler...
6-12 Ocak haftalık burç yorumlarına göre, bu hafta 3 önemli astrolojik olay hayatımızı başından sonuna değiştirecek. 6-12 Ocak haftası burçlar için 10 Ocak'taki Ay tutulması etkisi altında geçecek. 10 Ocak cuma günü gerçekleşecek olan Yengeç burcundaki Ay tutulması Dolunay sırasında gerçekleşecek. 6-12 Ocak haftasında ayrıca Uranüs doğrudan Satürn-Plüton kavşağında konuşlanıyor. Tepelerinde ise Merkür ve Güneş kavuşumu var. 6-12 Ocak haftasında meydana gelecek bu 3 astrolojik olay tüm burçlar için 'Ya şimdi ya da asla' etkisi yaratacak. Bu hafta her burç için 'birşeyler yapma' isteği olarak hissedilecek. Bu hafta özgürlüğünüzün olduğu yerde yaptığınız seçimler önemli. Bu hafta dikkat dağıtıcı unsurları kesme ve eldeki en önemli göreve odaklanma zamanı. Yeni yılın ilk haftasında yaşanan astrolojik olaylar özellikle de ay tutulması, şimdiye kadar çalıştığımız en zor yıl olacak. Hayatımızın kontrolünü yeniden elimize almak için harekete geçeceğiz. Bu yıl, başkalarının sizin için yapabileceği şeyleri sizin için yapmasını beklediğiniz bir yıl değil. Sorumluluk al ya da yok ol! Ancak bu hafta duygusal olarak biraz uyuşuk hissetmeniz normal. Balık burcunda Neptün ve şanslı Jüpiter'in Salı ve Çarşamba günleri etkili olacak ve etkileri Cuma günkü tutulmaya kadar gidecek. Bunlar arkadaş canlısı devler. Nihayet yüzünüzde uzun süredir devam eden bir şey gerçekleşebilir. Artık gerçekten önemli olan şeylerle başa çıkmak için daha fazla özgürlük, zaman ve alanınız var. Cuma günkü Merkür-Güneş kavuşumunda Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması, hayatımızdaki bir çok şeyi berraklaştıracak. Son on yılda sizin için giderek daha önemli olan her şey sona erecek. Şimdi yenilenme zamanı.
Koç: Sevgili Koçlar, bu hafta çevrenizdeki insanlarla iletişim kurmanızı zorlaştıracak. Zaten her zaman aynı fikirde olmadığınız kişilerle ciddi bir çatışmaya girmek üzeresiniz. Geri çekilmeyin ve kabul etmediğiniz şeyleri reddedin, çünkü daha sonra pişman olabilirsiniz. Fikirlerinize sadık kalın ve iş arkadaşlarınıza karşı dürüst olun. Hiç ödün vermediğini bilmek vicdanını rahatlatacaktır. Koç burcu bu haftaki aşk falına göre, zamanınızı ve enerjinizi önemli olmayan küçük, önemsiz şeylere harcıyorsunuz. Bu, gereksiz problemler ve sürekli gerginlikler ile ilişkinizi yüklü hale getiriyor. Tutumunuzu değiştirin, çünkü ilişkinizi mahvedeceksiniz. Bu sıkıcı rutini kırın ve aranızdaki kıvılcımı canlandırmak için eşinizle ilginç bir şey yapın. Bekarsanız, kendinizi zorlamayın. Rahatlayın, eğlenin ve zamanı geldiğinde aşkı bulacağınızı bilin. Koç burcu bu haftaki kariyer falına göre, bu hafta size yeni riskler ve zorluklar getiriyor. Devrimci ruh haliniz, çalışmanızı engelleyen her şeyi değiştirmenizi sağlayacaktır. Ancak, bu zor bir süreç olacaktır, bu yüzden hazırlıklı olun. İş arkadaşlarınız hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Mali durumunuzda, bekleyen bazı borçları çözmek için daha sorumlu ve olgun bir tutum benimsemeniz şart.
Boğa: Sevgili Boğa, işler harika görünmüyor, ancak haftanın sonunda bazı sorunlarınızla başa çıkma ve belirlediğiniz hedeflere ulaşma şansınız olacak. İstikrarlı mali durumunuz, aşk yaşamınızdaki refah ile birlikte sizi mutlu ve sakin yapar ve planlarınıza odaklanmanıza yardımcı olur. Bekarsan vazgeçme. İlginizi çeken kişiyi kazanmaya çalışın. Boğa burcu bu haftaki aşk falına göre, son zamanlarda sizin ve eşinizin yaşadığı sürekli çatışma ve kavgaların yarattığı sorunları düzeltmelisiniz. Birlikte konuşabilir ve her ikinizi de tatmin edecek çözümler üretebilirsiniz. İletişiminizde olumlu bir ruh hali sürdürmek için inatçı ve sert olmamaya çalışın. Bekarsanız, birisini bulma konusunda strese son verin ve kendinize daha iyi bakarak hayatınızın tadını çıkarın. Boğa burcu bu haftaki kariyer falına göre, iş yerinde çatışmalar ve yanlış anlamalar olmasını bekleyin. Sakin ve tarafsız kaldığınızdan ve meslektaşlarınız arasındaki kavgalardan mümkün olduğunca uzak durduğunuzdan emin olun. Ayrıca belirli kararları yeniden gözden geçirmeli ve sizi geride tutan her şeyden kurtulmalısınız. Birçok yeteneğiniz var, bu yüzden en iyi şekilde yararlanın ve yolunuza çıkan her yeni fırsatı kaçırmayın. Bırakmayın, çünkü zorluklar ne olursa olsun, sonunda başaracaksınız.
İkizler: Sevgili İkizler, bu hafta hayatınız kararsız olacak ve ruh hali değişimleri ve hoş olmayan gelişmelerle dolu olacak. Tüm bu türbülans ve karışıklık içinde, profesyonel yaşamınızda yolunuza çıkacak fırsatları kaçırabileceğinizden korkacaksınız. Rahatlayın, kimsenin sizi veya yargınızı etkilemesine izin vermeyin ve gitmek istediğiniz yere ulaşmak için içgüdülerinize güvenin. İkizler burcu bu haftaki aşk falına göre, aşk hayatında her şey gergin olacak. Sakin olun ve onları kenara itmeyin, aksi takdirde gerçekten anlamadığınız kelimeler ve eylemlerle her şeyi mahvedebilirsiniz. Eşinizle daha iyi anlaşın ve duygusal olarak yerine getirmek ve rahatlamalarına yardımcı olmak için elinizden geleni yapın. eğer bekarsanız, size yaklaşan insanları anlamaya çalışın ve ancak o zaman hayatınıza girmelerine izin verin. İkizler burcu bu haftaki kariyer falına göre, işiniz için ilginç ve yararlı bir şey yapmak için kesintisiz enerjinizi kullanın. Gezegenlerin lehine en iyi şekilde yararlanın ve yaratıcı ve verimli olun. Akıllı hareketler ve sıkı çalışma sizi uzaklaştıracak ve geleceğinizi güvence altına alacaktır. mali durumunuzda, sonunda gelirinizi artırmanın yolunu bulacaksınız. Daha disiplinli olun ve harcamalarınızı azaltın.