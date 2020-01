6-12 Ocak haftalık burç yorumları aşk ve kariyer falı

6-12 Ocak haftalık burç yorumlarına göre, bu hafta 3 önemli astrolojik olay hayatımızı başından sonuna değiştirecek. 6-12 Ocak haftası burçlar için 10 Ocak'taki Ay tutulması etkisi altında geçecek. 10 Ocak cuma günü gerçekleşecek olan Yengeç burcundaki Ay tutulması Dolunay sırasında gerçekleşecek. 6-12 Ocak haftasında ayrıca Uranüs doğrudan Satürn-Plüton kavşağında konuşlanıyor. Tepelerinde ise Merkür ve Güneş kavuşumu var. 6-12 Ocak haftasında meydana gelecek bu 3 astrolojik olay tüm burçlar için 'Ya şimdi ya da asla' etkisi yaratacak. Bu hafta her burç için 'birşeyler yapma' isteği olarak hissedilecek. Bu hafta özgürlüğünüzün olduğu yerde yaptığınız seçimler önemli. Bu hafta dikkat dağıtıcı unsurları kesme ve eldeki en önemli göreve odaklanma zamanı. Yeni yılın ilk haftasında yaşanan astrolojik olaylar özellikle de ay tutulması, şimdiye kadar çalıştığımız en zor yıl olacak. Hayatımızın kontrolünü yeniden elimize almak için harekete geçeceğiz. Bu yıl, başkalarının sizin için yapabileceği şeyleri sizin için yapmasını beklediğiniz bir yıl değil. Sorumluluk al ya da yok ol! Ancak bu hafta duygusal olarak biraz uyuşuk hissetmeniz normal. Balık burcunda Neptün ve şanslı Jüpiter'in Salı ve Çarşamba günleri etkili olacak ve etkileri Cuma günkü tutulmaya kadar gidecek. Bunlar arkadaş canlısı devler. Nihayet yüzünüzde uzun süredir devam eden bir şey gerçekleşebilir. Artık gerçekten önemli olan şeylerle başa çıkmak için daha fazla özgürlük, zaman ve alanınız var. Cuma günkü Merkür-Güneş kavuşumunda Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması, hayatımızdaki bir çok şeyi berraklaştıracak. Son on yılda sizin için giderek daha önemli olan her şey sona erecek. Şimdi yenilenme zamanı.