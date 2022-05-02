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5'ini hüsrana uğrattı zirveyi gören inanamadı: Pınar Deniz Esra Bilgiç Demet Özdemir Özge Özpirinçci Hande Erçel

5'ini hüsrana uğrattı zirveyi gören inanamadı: Pınar Deniz Esra Bilgiç Demet Özdemir Özge Özpirinçci Hande Erçel

IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'nin yeni verileri açıklandı. Açıklanan listede zirvedeki isim şaşırttı.

5'ini hüsrana uğrattı zirveyi gören inanamadı: Pınar Deniz Esra Bilgiç Demet Özdemir Özge Özpirinçci Hande Erçel

 Ülkelerin sinema ve televizyon filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, Nisan ayının en popüler isimlerini belirledi. Geçen ay listede zirvede olan ünlü isim büyük düşüş gösterirken zirvenin yeni sahibi şaşırttı.

İşte en popüler oyuncular...

126
5'ini hüsrana uğrattı zirveyi gören inanamadı: Pınar Deniz Esra Bilgiç Demet Özdemir Özge Özpirinçci Hande Erçel

25. Kaan Urgancıoğlu

226
5'ini hüsrana uğrattı zirveyi gören inanamadı: Pınar Deniz Esra Bilgiç Demet Özdemir Özge Özpirinçci Hande Erçel

24. Engin Akyürek

326
5'ini hüsrana uğrattı zirveyi gören inanamadı: Pınar Deniz Esra Bilgiç Demet Özdemir Özge Özpirinçci Hande Erçel

23. Burak Deniz

426