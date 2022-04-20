5'ine fark atıp zirveye yerleşti! Reytingleri gören şaştı kaldı: Baba Destan Survivor Masumlar Apartmanı Evlilik Hakkında Her Şey
19 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Baba, Survivor All Star, Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan'ı hüsrana uğrattı.
Survivor'a veda eden isim belli oluyor! 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler, hafta boyunca dört dokunulmazlık yarışına çıktı ve nefes kesen bir performans ortaya koydu. Ancak dört oyunun da kaybedeni gönüllüler oldu. Sevilen program reytinglerde zirveyi kaptırdı.
Kadir, İlhan’a olan borçlarını ödemek için çare ararken, Emin’le ilgili bir sırrı öğrenir. Saruhanlı ailesini köşeye sıkıştıran İlhan’ın hedefinde bu kez Kadir vardır. Büşra, İlhan’dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşılaştığı Baba reytinglerde geriledi.
Akkız’ın hamlesi, Ulu Ece’yi köşeye sıkıştırır. Alpagu Han, Temur’un doğumunda taktığı yüzüğün niye Vargı Beg’in üzerinden çıktığını sorar. Ulu Ece yolun sonuna mı gelmiştir? Ulu Ece’ye hamlesini yapan Akkız, Temur ile birlikte Kaya’nın peşine düşer ve Batı Gök Kağanlığına gittiği Destan reytinglerde umduğunu bulamadı.
Ceyhun ve Yasemin davasında tuzağa düşürüldüğünü anlayan Azra’nın, başı büyük beladadır. Özdemirler çifti sadece Azra’ya değil, Erman Arsen Hukuk bürosuna da karşı yüklü bir tazminat davası açmaya hazırlanmaktadırlar. Yel Sanem, arkadaşlık sitelerinde kendisini farklı kimliklerle tanıtarak kadınları dolandıran usta bir dolandırıcının peşine düştüğü Evlilik Hakkında Her Şey reytinglerde ilk 10'a giremedi.