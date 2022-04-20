5'ine fark atıp zirveye yerleşti! Reytingleri gören şaştı kaldı: Baba Destan Survivor Masumlar Apartmanı Evlilik Hakkında Her Şey

Survivor'a veda eden isim belli oluyor! 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler, hafta boyunca dört dokunulmazlık yarışına çıktı ve nefes kesen bir performans ortaya koydu. Ancak dört oyunun da kaybedeni gönüllüler oldu. Sevilen program reytinglerde zirveyi kaptırdı.