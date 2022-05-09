5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu: İyilik Adı Sevgi Survivor Teşkilat Çok Güzel Hareketler 2

Damla’nın intihar girişiminin ardından ona yardım etmek isteyen Neslihan, Damla’nın hemen bir psikiyatrist ile görüşmeye başlamasına aracı olur. Psikiyatrist seans sonrası Damla’nın bir süre yalnız bırakılmamasının iyi olacağını söyleyince Neslihan, toparlanana kadar Damla’yı, kendi evlerinin bahçesindeki misafirhanede kalması için ikna ettiği Adı Sevgi reytinglerde ilk 10'a giremedi.