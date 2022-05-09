5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu: İyilik Adı Sevgi Survivor Teşkilat Çok Güzel Hareketler 2
8 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları dizileri hüsrana uğratırken zirveye yerleşen seyirciyi şaşırttı.
TV8'in en çok izlenen ve sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da yeni bir ödül oyunu heyecanı ekrana geldi. İki takım da tüm enerjileri ile parkurda fırtınalar estirdiği program reytingde zirveyi kaptırdı.
Serdar ve Halit, nihayet uzun zamandır peşinde oldukları Yıldırım'ı ele geçirmiştir. Halit, Yıldırım’la yüzleşirken Yıldırım ise babasıyla ilgili Serdar’ın aklını karıştırmaya çalışır. Diğer yanda ekip, Serdar’ın Yıldırım’ın telefonundan çektiği dosyaların şifresini çözmeye çalışmaktadır. Telefondan çıkan tarihlere göre savunma sanayine ve İstiklal projesine yönelik tehdit devam ettiği Teşkilat reytinglerde geriledi.
Damla’nın intihar girişiminin ardından ona yardım etmek isteyen Neslihan, Damla’nın hemen bir psikiyatrist ile görüşmeye başlamasına aracı olur. Psikiyatrist seans sonrası Damla’nın bir süre yalnız bırakılmamasının iyi olacağını söyleyince Neslihan, toparlanana kadar Damla’yı, kendi evlerinin bahçesindeki misafirhanede kalması için ikna ettiği Adı Sevgi reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Kanal D'den Star TV'ye transfer olan Çok Güzel Hareketler 2, dün akşamki bölümüyle reytinglerde istediği başarıyı elde edemedi. Program reytinglerde dibe çakıldı