5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin: Adı Sevgi Survivor Teşkilat Kaderimin Oyunu Yasak Elma

Zeynep’in özgürlüğü, Emir’in Ekrem’e vereceği cevaba bağlıdır. Ekrem; Volkan ve Zeynep’i ayırmak için kolları sıvarken, Emir’in ağabeyiyle bir araya gelişi Elif’in ona karşı güvenini sarsar. Emir’in ise Elif ve Levent’in birlikte attığı adımlara karşı haklı bir şüphesi vardır. Ancak aralarındaki çatışmalara rağmen Zeynep için iş birliği yapmak zorunda kaldığı Adı Sevgi reytingde hüsrana uğradı.