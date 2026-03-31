"5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti! İşte 10 soruda 5G...
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkeye verdikleri sözü tutmanın ve Türkiye'yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "5G, ulaşımdan sanayiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda çok köklü bir dönüşümü tetikleyecek." ifadelerini kullandı
Şirketten yapılan açıklamaya göre, "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.
Törene, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç'un yanı sıra sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, Türkiye ekonomisi ve dijitalleşme yolculuğunda 5G'nin tarihi bir eşiği simgelediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemize verdiğimiz sözü tutmanın ve Türkiye'yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 5G, ulaşımdan sanayiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda çok köklü bir dönüşümü tetikleyecek. En güçlü 5G frekans bandına ve en yüksek kapasiteye sahip mobil operatör olarak, ülkemizin 5G dönüşümüne rehberlik edeceğiz. İlk 5G sinyali arifesinde böylesine kıymetli bir buluşmada yer almaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle vizyonuyla bizlere yol gösteren, desteğiyle sektörümüze güç veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 5G ülkemize hayırlı olsun."
5G'ye ilişkin merak edilen 10 soru ve cevapları şöyle:
1- 5G nedir?
5G, beşinci nesil mobil haberleşme teknolojisi olarak nitelendiriliyor. Bu teknoloji, 4,5G'ye kıyasla çok daha yüksek hız, düşük gecikme ve daha fazla cihaz bağlantısı imkanı sunuyor.