"5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti! İşte 10 soruda 5G...

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemize verdiğimiz sözü tutmanın ve Türkiye'yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 5G, ulaşımdan sanayiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda çok köklü bir dönüşümü tetikleyecek. En güçlü 5G frekans bandına ve en yüksek kapasiteye sahip mobil operatör olarak, ülkemizin 5G dönüşümüne rehberlik edeceğiz. İlk 5G sinyali arifesinde böylesine kıymetli bir buluşmada yer almaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle vizyonuyla bizlere yol gösteren, desteğiyle sektörümüze güç veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 5G ülkemize hayırlı olsun."