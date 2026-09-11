5,9 büyüklüğünde deprem oldu!
Doğu Timor'un kuzeydoğusundaki Lospalos kenti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi paylaşılmadı.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) verilerine göre büyüklüğü 5,9 olarak belirlenen depremin 111,8 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi.
6,2 olarak açıkladı
Öte yandan Endonezya Jeofizik Ajansı depremin büyüklüğünü 6,2 olarak duyurdu.
Depreme ilişkin henüz "tsunami" uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bilgisi de paylaşılmadı.