57'sindeki Hülya Avşar filtresiz olduğu gibi paylaştı görenleri mest etmeyi başardı
Masumiyet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, filtresiz ve photoshop'suz paylaşımıyla büyüledi.
25 yıl sonra Mehmet Aslantuğ ile yeniden bir araya gelen Hülya Avşar, pandemi dönemini evinde geçirdi. Düzenli spor ve beslenmeyle formunu korumayı başardı. Fakat Avşar, yeni bir proje için bu düzenini bozdu. Uzun bir sürenin ardından televizyon ekranlarına geri dönüyor.
Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ gibi isimlerle beraber Masumiyet dizisi için sete çıkan Avşar kızı, düzenini bozdu fakat sporundan vazgeçmedi. Sete birkaç spor aleti isteyen ünlü oyuncu zaman zaman sosyal medya paylaşımlarını da spor yaparken atmaya başladı.
Son pozunda ise çok doğal bir halini tercih etti. 57 yaşındaki Hülya Avşar ne filtre kullandı ne de photoshop yaptı.
57 yaşındaki Hülya Avşar'ın son paylaşımı takipçilerinden tam not alırken sosyal medyada çok konuşuldu.