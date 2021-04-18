TUR'un genel klasmanında birinci 29.19.40'lık derece elde eden Fransa'nın Delko takımından İspanyol Jose Manuel Diaz Gallego, ikinci 29.19.41'lik derece elde eden Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, üçüncü ise 29.19.46'lık derecesiyle İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec ekibinden Arjantinli Eduardo Sepulveda oldu.