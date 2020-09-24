542 ev karantinada! Adıyaman'da koronavirüs vakalarında korkutan artış
ADIYAMAN'da koronavirüs vakaları 2 ay önceye oranla ikiye katlandı. Son bir haftalık süreçte pozitif kişilerle teması olanların yaşadığı 542 ev karantinaya alındı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik, sosyal mesafe ve maske kullanımına yeterli özenin gösterilmediği kentte, hastanelere başvuranların neredeyse yarısının test sonucunun pozitif çıktığını ifade etti.
Adıyaman'da son zamanlarda yapılan uyarı ve denetimlere rağmen düzenlenen düğünler ve taziyeler, koronavirüs vakalarında artışa neden oldu. Daha önce Covid-19 testi pozitif çıkanların azınlıkta olduğu kentte, son 2 aylık süreçte ise rahatsızlanarak hastaneye başvuranların çoğunluğuna koronavirüs teşhisi konuluyor. Durumu ağır olanların hastanelere yatırıldığı Adıyaman'da, hastaların büyük bölümü ise ilaçla evde takip yöntemiyle tedavi ediliyor.
Son zamanlarda yaşanan artışa rağmen, kent sakinleri ise cadde ve sokaklarda uyarılara aldırış etmeden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan yaşamlarını sürdürüyor.
542 ev karantinaya alındı
Kentte artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından filyasyon ekipleri de yoğun şekilde çalışma yürütüyor. Pozitif çıkan hastaların son süreçte temasta bulunduğunu belirttiği kişiler, filyasyon çalışması ile tespitlerinin ardından evlerinde karantinaya alınıyor.
Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu son bir haftalık süreçte koronavirüslü ve bu kişilerle temaslı olanların yaşadıkları çeşitli semtlerdeki 542 evi karantinaya aldı. Evlerinde 14 gün süreyle izole edilen bu kişiler, güvenlik güçleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sürekli kontrol edilerek karantina hükümlerinin dışına çıkması engelleniyor.