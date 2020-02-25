54 yaşındaki İngiliz oyuncu bikinili pozlarıyla yok artık dedirtti!
Cüretkar model Elizabeth Hurley kusursuz fiziği ve iddialı paylaşımlarıyla çok sayıda beğeni alıyor. Peki Elizabeth Hurley kimdir? İşte detaylar...
Şimdilerde 54 yaşında olan İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley, sosyal medya paylaşımları ile adeta sınırları zorluyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyada olay olan Hurley, fiziği ile genç kızlara taş çıkarıyor.
Instagram hesabından paylaştığı çoğu fotoğraf bikinili olan güzel oyuncu düzgün fiziği ile şaşırtıyor. Oyunculuktan sonra modaya da el atan Elizabeth Hurley,sosyal medya paylaşımları ile kendi plaj giyim markasının reklamını yapıyor.
Elizabeth Hurley Kimdir?
10 Haziran 1965 doğumlu İngiliz oyuncu, model ve yapımcı olan ünlü isim, düşük bütçeli filmlerle başladığı oyunculuk hayatında fazla başarı elde edemese de uzun süreli bir ilişki yaşadığı Hugh Grant'le birlikteyken galada giydiği bir elbiseyle medyanın gündemine düşmüştü.
1990'lı yıllarda Hugh Grant'ın sevgilisi olarak ünlenen model, 2000 yılında Grant ile yollarını ayırdı.