51 santimetre kar Gaziantep'te otoyolu kapattı il dışına çıkış durdu! Hayat felç oldu: 2 bin 800 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu. Yoğun kar yağışı kentte hayatı felç etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda ulaşım sağlanamadığını ancak mahsur kalanlardan 2 bin 800'ünün kurtarıldığını açıkladı
Gaziantep'te dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden Kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar kapanınca toplu taşıma araçları seferlerini durdurdu.
Kendi araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyenler büyük güçlük yaşadı. Birçok kişi de yürüyerek evlerine ulaştı.
Gaziantep'in, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis ile bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı.
Gaziantep- Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan TIR'ların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, yüzlerce araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı.