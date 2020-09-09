50’lik Enis Çiftçi eski günlerine geri dönü! 30 yaş küçük sevgili şaşırttı
Bir zamanlar gece hayatının hızlı isimlerinden Enis Çiftçi eski günlerine geri döndü.
Enis Çiftçi 2000 yılında Reyhan Göksun ile evlendikten sonra hızlı günlerine veda etmişti. 2016 yılında eşinden ayrılınca Çiftçi eski günlerine dönüş yaptı.
İş hayatında da evlilik hayatında da mutlu olamayan Enis Çiftçi hızlı playboy günlerine döndü. Bir dönemin çok konuşulan isimlerinden olan Enis Çiftçi 30 yaş küçük sevgilisiyle gecelerde boy gösteriyor.
Yurtdışına yerleşen Çiftçi, kış aylarını Tayland- Phuket ve Koh Samui’de, yaz aylarını da Türkiye’nin gözde tatil bölgeleri Bodrum ve Çeşme’de geçirmeye başladı.
Eski “hızlı” günlerine geri dönen 50’lik delikanlı, şimdilerde Melis adındaki 20 yaşındaki sevgilisiyle Çeşme’de gününü gün ediyor. Her gün farklı bir mekanda eğlenen çift, ilişkilerine yönelik tüm eleştirilere kulaklarını tıkayarak aşklarını yaşıyor.